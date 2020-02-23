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Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı

Isparta'dan çaldığı otomobille geldiği Antalya'da, kovalamacanın ardından yakalanan hırsız, ellerini kelepçeleyen polislere "Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı.

23.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:26

'nın Kepez ilçesi Toptancı Hal Kavşağı'nda saat 11.00'de meydana gelen olayda, Sefer , 32 LV 317 plakalı otomobili Isparta'dan çalarak Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde kente giriş yaptığı plaka tanımlama sisteminden tespit edilen otomobil için polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde araştırma başlattı.

KAÇMAK İSTERKEN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, otomobili Toptancı Hal Kavşağı'nda trafik ışıklarında beklerken gördü. Polisi fark eden Türkoğlu, hızla kaçarak uzaklaşmak istedi. 10 kilometre boyunca polisi peşine takan Türkoğlu, Ayanoğlu Mahallesi 1905 Sokak'ta izini kaybettirmek istedi. Polisin, sokağın diğer tarafından kendisine doğru geldiğini gören Türkoğlu, geri geri kaçmak isterken otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

"CEBİMDE KALP PİLİM VAR LÜTFEN DİKKAT EDİN"

Kaza yapan otomobili sokak ortasına bırakarak kaçmaya başlayan Türkoğlu, gizlenmek için girdiği sitede polis tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Türkoğlu, polislere "Korktuğum için kaçtım ağabey. Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" diye yalvardı. Polis ekipleri, Türkoğlu'nu polis merkezine götürdü. Türkoğlu'nun, başka suçlardan da aranmasının olduğu belirlendi. Polis otomobili ise çekiciyle otoparka çektirdi.

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Kaynak: DHA


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