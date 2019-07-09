09.07.2019 22:34
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Kelepçeli gence coplu müdahaleye tepki

Kelepçeli gence coplu müdahaleye tepki

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ihbar üzerine gittikleri olaya müdahale eden polis ekiplerinin, ters kelepçe taktıkları gence polis otosuna bindirdikleri sırada copla müdahale ettiği anların görüntüsü tepki topladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ihbar üzerine gittikleri olaya müdahale eden polis ekiplerinin, ters kelepçe taktıkları gence polis otosuna bindirdikleri sırada copla müdahale ettiği anların görüntüsü tepki topladı.
Olay, geçen pazar günü Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, mahalledeki tartışmaya müdahale etti. Tartışmayı sonlandıran ekipler, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri genci yüzüstü yere yatırıp, ters kelepçe taktı. Ayağa kaldırılan genç, olay yerindeki ekip otosuna bindirildi. Bu sırada bir polis, elindeki copla gence birkaç kez vurdu.
Mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki polisin bu davranışı tepki topladı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Bayraklı, İzmir, Polis, Güncel

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