Keleş "Biz bir fakülte yapmaya talibiz"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve parti yöneticileri Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret edip yapılacak ortak çalışmaları görüştü.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Belde başkanları, belediye meclis, üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i makamında ziyaret etti. AK Parti iktidarı olarak Ereğli'ye kazandırdıkları yatırımlar hakkında bilgiler veren Çakır, Ereğli'nin menfaatine olan her işte birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Çakır konuşmasında "AK Parti iktidarı olarak ilçemize önemli hizmetler kazandırdık. Devam eden, başlamayı planladığımız yatırımlarımız var. Ereğli-Devrek, Ereğli-Zonguldak yolunun biran önce yapılması için çalışıyoruz. Yeni okullarımız bu yıl eğitim öğretime açıldı. Orta ölçekli sanayilerin kurulması için çalışmalarımız var. Birlikte takip ettiğimiz projeler adım adım ilerliyoruz. İyiye gidiyoruz. Çalışmalarımız ortada, sizlerde yakından takip ediyorsunuz. Bugün de karşılıklı bir kez daha fikir alışverişinde bulunuruz" dedi.



Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ise ziyaretten dolayı Çakır ve beraberindekilere teşekkür etti. Keleş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Yapmış olduğumuz bir bölge istişare toplantımız vardı, sizlerde iştirak etmiştiniz. Orada konuştuğumuz konuların başında çarşı merkezin tekrar hareketlenmesi için postane binası inşaatının yarım kalan kısmının tamamlanmasıydı. Bunda da gözlemliyoruz ki çok hızlı bir çalışma var. Kısa bir zaman zarfı içeresinde hizmete girecek, çarşı esnafımız da rahat edecek. Bunun dışında birlikte yürüttüğümüz genel idare ve birçok projeler var. Bunları bu şehir de birlik ve beraberlik anlamında bütünlük anlamında iktidar partisini, iktidarın Ereğli'ye gelebileceği çok şeyler var, bunun bilincindeyiz. Biz sizle beraber çalışmaktan burada ki sorunların çözümünde göstermiş olduğunuz gayretten ötürü ayrıyeten son derece çok memnunuz. Eski devlet hastanesi arazisi bir 5 senelik yılan hikayesine dönmüştü ve bundan artık herkes rahatsız olmaya başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ereğli'ye gelişi sizin bu konuda ki ısrarcı tutumunuz bizleri bu talepleri sürekli yenilemesi neticesinde bugün müsaadeler alındı. İş şuan proje aşamasında, bizde üzerimize düşen Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak yönetimdeki arkadaşlarımız olarak biz de özveride bulunduk. Dedik ki: bizde fakülte binası yapmaya talibiz. Bu kadarda açık ve netiz bu konuda. İnşallah proje biran önce çıkar, şartlarda bizim için inşaata başlamak için uygun hale gelir. Hem sayın rektörümüzle hem sayın valimizle istişare ederek Ereğli'ye yeni teknik fakülte kazandırmak için bir bina yapmak için hazır olduğumuzu yenilemek istiyorum. İnşallah birlikte daha çok iş yaparız, bu şehrin işe ihtiyacı var."



Çakır ve beraberindekiler TSO Başkanı Keleş ve yönetimi ile daha sonra basına kapalı olarak görüşmeler yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA