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Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi

Keles ile Bursa kent merkezi arasında ulaşım sağlayan minibüslerde 2020 yılı tarifesi yürürlüğe girdi.

02.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:32 Keles-Bursa yolcu minibüslerinde öğrenci tarifesi değişmedi
ile kent merkezi arasında ulaşım sağlayan minibüslerde 2020 yılı tarifesi yürürlüğe girdi.
BURULAŞ'a bağlanan toplu taşıma uygulamasında yolcu taşıma ücreti 13 liradan 14,5 liraya çıkarıldı. Öğrenci tarifesinde ise değişiklik yapılmadı.
SS 99 No'lu Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ethem Işık, konuyla ilgili açıklamasında, "Kooperatif ortaklarımızın kullandıkları araçlardaki masrafları ve yakıt bedelleri geçen seneye göre çok arttı. Yapılan zam oranı araçlarımızın ulaşım maliyetlerini karşılamaz fakat yolcularımızı da düşünerek makul bir zam yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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