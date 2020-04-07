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Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı (DRONE)

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

07.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:53
Bursa 'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.
Mahalle girişi kapatıldı
Karantina kararı ardından mahalle girişi jandarma ekiplerince kapatıldı.
Mahalle girişine şerit çeken ekipler, giriş ve çıkışa izin vermiyor. Ayrıca mahalle sakinlerinin zorunlu olmadıkça evden çıkmalarına da müsaade edilmiyor.
Mahallede yaklaşık 200 kişinin yaşadığı öğrenildi. Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı (DRONE)

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Yazıbaşı, Bursa, Keles, Güncel

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Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı (DRONE)
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