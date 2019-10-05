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Keleş Özbekistan da İş Formuna katıldı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) davetlisi olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

05.10.2019 18:40Keleş Özbekistan da İş Formuna katıldı
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) davetlisi olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi ve Özbekistan yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan TSO işbirliğinde düzenlenen "Türk Keneşi İş Forumu"na katılım sağlamak için Özbekistan'a gitti. - ZONGULDAK

Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

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