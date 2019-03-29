Keles'te "Evde Yemek Projesi"

Keles Kaymakamlığı
tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan "Evde Yemek Projesi", ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine dört çeşit yemek ulaştırılıyor.
Keles Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, konuya ilişkin açıklamasında, evde yemeğini yapamayan vatandaşlara yardım eli uzattıklarını belirtti.
Sağlık sorunları, maddi yoksunluk ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Saygın, "Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılara ve engellilere, onlara değer verdiğimizi anlatabilmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA