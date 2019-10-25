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Keles'te sosyal destek projeleri

Keles Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sosyal destek çalışmaları sürüyor.

25.10.2019 14:24Keles'te sosyal destek projeleri
Keles Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sosyal destek çalışmaları sürüyor.
Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren vakıf, "Sıcak ve Temiz Yaşam Projesi"ni uygulamaya soktu.
Proje kapsamında, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye yorgan, yastık, battaniye, nevresim takımı ile yastık kılıfından oluşan set dağıtıldı.
Konuyla ilgili konuşan Kılıç, "Vatandaşlarımızın yüksek yaşam standartlarına kavuşması amacıyla daha önce yürütülen çalışmalarımıza gelecekte de devam ederek, tüm imkanlarımızla yeni projelerin hayata geçirilmesine çalışacağız." dedi.

Keles Kaymakamlığı, Keles, Güncel

Kaynak: AA

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