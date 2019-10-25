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Keles'te üç ev alev alev yanarak kül oldu

Keles'te üç ev alev alev yanarak kül olduBURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde üç ev yanarak kül oldu.

25.10.2019 22:30
Keles'te üç ev alev alev yanarak kül oldu
BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde üç ev yanarak kül oldu.
İkisi eski, diğeri ise restore edilerek senenin belirli günlerinde kullanılan üç ev, henüz belirlenemeyen sebeple yanarak kül oldu. Saat 16: 30 sularında başlayan yangına, mahalle sakinlerinin ihbar etmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Keles Orman İşletmesi arozözleri müdahale etti. Keles Belediyesi şantiye ekibi ve BUSKİ su tankerleri takviye olarak alevlere müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla herhangi bir can kaybı yaşanmazken, üç ev kullanılamaz duruma geldi.
Keles'te üç ev alev alev yanarak kül oldu

Bursa, Keles, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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