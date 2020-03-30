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Keles'te yoğun sis

Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.

30.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:13
Keles'te yoğun sis
Bursa 'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.

Keles'te sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Keles, Güncel
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