Keles'te yoğun sis
Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
30.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:13
Bursa 'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
Keles'te sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. - BURSA
Keles'te sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. - BURSA
Kaynak: İHA