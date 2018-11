Keleş'ten Sakarya Barosuna Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 14:51



20 Kasım 2018 Salı 14:51

Sakarya Barosu Başkanı olarak seçilen Av. Abdurrahim Burak'a SASKİ Genel Müdürü Keleş hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, Hukuk Müşavirleri Av. İlknur Turan ve Av. Şafak Lütfi Şenaydın ile CMK Uygulama Merkezi ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert de yer aldı. Avukatların savunma hakkının yerine getirilmesi ve hukuk sisteminin işlemesinde önemli bir yere sahip olduklarını söyleyen Dr. Rüstem Keleş, Baro Başkanı Burak ve tüm avukatlara çalışmalarında başarılar diledi."Herkes koruyucu tavır almalı"Toplumu ve devleti bir arada tutan en önemli yapı taşlarından birisinin adalet olduğunu vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen dünyada, hem idari alanda, hem de toplumsal alanda birçok yenilik ortaya çıkıyor. Avukatlar hukuki donanımlarıyla gerek şahıslara, gerek şirketlere, gerekse kamu kurumlarına en güzel şekilde hizmet ediyorlar. Ben bu meşakkatli mesleği icra eden tüm avukatlara ve yeni Baro Başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Şu anda dünyanın en önemli sorunları su ve çevre konuları. Su kaynakları kontrolsüz sanayileşme, usulsüz ve aşırı kullanımlar nedeniyle her geçen gün daha da azalıyor. Bizler şehrimizin çevresini ve su kaynaklarını korumak için gerekli yatırımları ve kontrolleri yapıyoruz. Bu konularda herkesin dikkatli ve koruyucu bir tavır alması gerekiyor. İmar planları yapılırken de öncelikle su kaynakları ve çevre eksen alınmalı. Bilindiği üzere TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden usulsüz su kullanımı ile ilgili Yargıtay'a taşınmış bir davamız var. Bu konularda Sakarya Barosu ile işbirliği içerisinde olacağız" diye konuştu."Ortak çalışmaya hazırız"Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak ise yaptığı açıklamada, "Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş'in ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdikleri ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Hayırlı olsun ziyaretinin ötesinde şehrimiz için son derece ciddi konuları ele aldık. SASKİ yaptığı yatırımlar ve gelecek vizyonuyla şehrimiz için son derece önemli bir kurum. Hizmetlerini ilgiyle takip ve takdir ediyoruz. Bizler de çevre ve su konusuna büyük önem veriyoruz. Baromuz bünyesinde bir Çevre Komisyonumuz bulunuyor. Şehrimizin çevresini ve su kaynaklarını korumak için her şeyi yapmaya hazırız. Bu konularda yaşanabilecek sorunlar için resen suç duyurunda bulunabiliriz. Doğanın ürettiği zenginlikler tüm insanlığa ait. Kimsenin şahsına ait değil. Çevre ve su konusunda üzerimize düşenleri yapmaya, SASKİ ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. TÜPRAŞ davasının da Sakarya Barosu olarak takipçisi olacak, bunun için gerekli tüm çabayı göstereceğiz" dedi. - SAKARYA