Keleş'ten Vali Nayir'e Ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş
, Kütahya Valiliği
'nden Sakarya Valiliği'ne atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir'e SASKİ ile ilgili bilgiler veren Keleş, "Tüm il sınırlarımızda, geniş bir coğrafyada yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizin tamamına yayılan ekiplerimiz her zaman görevlerinin başındalar. Yaptığımız yatırımlar neticesinde vatandaşlarımızın musluklarına Türkiye
'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz. Çevreye yönelik önemli bir hassasiyet gösteriyor ve bu anlamda dev yatırımlar yapıyoruz. Sayın Valimize görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah işbirliği içerisinde şehrimiz için güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Genel Müdür Keleş'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Nayir, "Sakarya depremin ardından toparlanarak ciddi bir gelişme çizgisi izlemiş. Bu noktada önemli işlere imza atan SASKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Şehrimizin gelişme çizgisini sürdürmesi noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
Kütahya Valiliği,Ahmet Hamdi Nayir,CEO,Sakarya
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:56