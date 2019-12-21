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Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı

Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği limon bahçesi sahibini vurduğu ve bir iş yerini uzun namlulu silahla taradığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

21.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:06 Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı
'da hırsızlık yapmak için girdiği limon bahçesi sahibini vurduğu ve bir iş yerini uzun namlulu silahla taradığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine sağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Gökhan G.'ye ait bir iş yeri uzun namlulu silahla gece tarandı. Bunun üzerine olay yerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada iş yerine ateş eden kişinin 7 ayrı suçtan aranan S.Ü. (25) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha önce girdiği limon bahçesinde İsmail K.'yi silahla yaraladığını belirlenen zanlıyı yakalamak için polis, çok sayıda adrese baskın yaptıktan sonra Doğankent Mahallesi'nde sahte kimlikle ele geçirdi. Emniyete getirilip sorguya alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Doğankent Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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