Kelime Bulmaca Oyunu'nun Heyecanı Aliağa'da Yaşandı

Kaynak: İHA

Türkiye'nin sevilen sunucularından Ali İhsan Varol, "Kelime Bulmaca Oyunu" ile Aliağa'da izleyenlere keyifli anlar yaşattı.Ekranların fenomen sunucularından Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi'nin "Aliağa'da Komedi Festivali" etkinlikleri kapsamında kentte program yaptı. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde yüzlerce Aliağalının karşısına çıkan Varol, programı izlemeye gelenlere kelime bulmaca oyununun heyecanını yaşattı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, yoğun ilgi gören programı seyirciler arasında izledi.Bilgi ve eğlenceyi aynı anda sunan Ali İhsan Varol, interaktif sunumu ve esprili diliyle de izleyenleri keyiflendirdi. Bulmaca meraklılarının akın ettiği programda; Züleyha Bilent, Yalçın Türkoğlu, Devrim Coşar, Felek Özel, Ömer Şahin, Seda Atalan, Demet Kılıçkaya ve Anıl Soya Yıldırım yarıştı. Kelimeleri en hızlı şekilde tahmin eden ve rakiplerini bir bir eleyen Devrim Coşar yarışmanın birincisi oldu.Aliağa'ya yedinci kez geldiğini belirten ünlü sunucu Ali İhsan Varol, "Aliağalılar çok sıcak kanlı insanlara sahip bir ilçe. Buraya geldiğim ilk gün güzel bir iletişim içerisine girdik. Devamının da böyle gelmesi benim için büyük mutluluk oldu. Sonuç itibari ile yaptığımız yarışmada her seferinde değişmiyor. Sorular değişiyor; fakat konsept hep aynı. Ne kadar eğlenceli bir program olsa da hep aynı işi yapmak şekersiz bir sakızı tekrar tekrar çiğnemek gibi oluyor. Fakat Aliağa'da her seferinde büyük bir heyecan ve coşku ile karşılanıyoruz. Programa gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm Aliağalılara çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR