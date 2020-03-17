Kelkit canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bölgesel niteliğe sahip canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
17.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:56
Gümüşhane 'nin Kelkit ilçesinde, bölgesel niteliğe sahip canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Kelkit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı ilçede sosyal alanların dezenfekte edildiği ve bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Hastalığın bulaşma riskine karşın önlemlerin artarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, canlı hayvan pazarının cumartesi gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.
Kelkit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı ilçede sosyal alanların dezenfekte edildiği ve bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Hastalığın bulaşma riskine karşın önlemlerin artarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, canlı hayvan pazarının cumartesi gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA
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