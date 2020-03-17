Kelkit hayvan pazarı kapatıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyüklerinden birisi olan canlı hayvan pazarı koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
17.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
Gümüşhane 'nin Kelkit ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyüklerinden birisi olan canlı hayvan pazarı koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı Kelkit Canlı Hayvan Pazarının geçici süre ile kapatıldığını duyurdu.
Başkan Nas, hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşların yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirleri almayı sürdürdüklerini, sağlık tedbirleri kapsamında cumartesi gününden itibaren canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alındığını söyledi. - GÜMÜŞHANE
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs (Covid 19) hastalığının bulaşma riskine karşı Kelkit Canlı Hayvan Pazarının geçici süre ile kapatıldığını duyurdu.
Başkan Nas, hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşların yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirleri almayı sürdürdüklerini, sağlık tedbirleri kapsamında cumartesi gününden itibaren canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alındığını söyledi. - GÜMÜŞHANE
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Gümüşhane, Kelkit, Güncel
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