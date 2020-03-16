Kelkit masterlar şampiyonluğunu ilan etti
Türkiye Masterlar ve Veteranlar Doğu Anadolu Grubunda mücadele eden Kelkit Masterlar Futbol Kulübü, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
16.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:19
Kırk yaş üstü ligde mücadele eden Kelkit Masterler, geçen sene kurulmasına rağmen ikinci yılında Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane 'nin de içinde bulunduğu Doğu Anadolu Grubunda il takımlarına büyük bir üstünlük kurarak ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu açık ara ilan etti.
Kelkit Masterlar F.K. Doğu Anadolu Grubu Şampiyonu olarak, Türkiye 'nin dört bir yanından gelecek birçok il takımının katılacağı Antalya'da gerçekleşecek olan Türkiye ŞampiyonasındaGümüşhane'yi temsil edecek.
Kaynak: Bültenler
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