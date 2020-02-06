Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı

Özellikle İran ve Kafkasya 'da popüler olan ve kahvaltılarda tüketilen bir et yemeğidir. İçerisinde barındırdığı kollejen maddesi nedeniyle başta kanser olmak üzere sayısız hastalığın çaresidir. Anemi rahatsızlığına da birebirdir. Kelle paça tarifi haberimizde...

KELLE PAÇA ÇORBASI FAYDALARI

Kanser hastalığı için gerekli kollejen maddesini barındırması nedeniyle kelle paça çorbasının kanser tedavisinde oldukça faydalı olduğu bilinir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor eklisikliğinden kaynaklı sorunları ortadan kaldırır. Anemi hastalığına iyi geldiği gibi Omega 3 ve D vitamini sağlayıcısıdır. Kırık çıkık durumlarında onarıcı etkiis olduğundan önerilir. Kilo almak için ve soğuk algınlığında da tüketilir.

KELLE PAÇA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış şekliyle)

4 tane kuzu ayağı

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

4 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 kaşık biber salçası

1, 5 veya 2 litre su (yoğun tad için haşlama suyundan da kullanılabilir)

KELLE PAÇA ÇORBASI YAPILIŞI

Hayvanın kelle ve ayakları temizlendikten sonra düdüklü tencereye konulur, su ilave edilerek et kemikten ayrılıncaya kadar haşlanır. Pişen etler kemiklerinden ayrılarak ince incedoğranır. Süzgeçle süzüldükten sonra suyu başka bir tencereye boşaltılır. Doğranan etlerse sonradan tencereye ilave edilir. Başka bir kabın içerisine yoğurt, yumurta sarısı, kırmızı biber, karabiber, tuz, limon, un, salça ve tereyağ eklenip karıştırılır. Hazırlanan karışım tencereye ilave edilir ve kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılır ve 10 dakika kaynatılır.