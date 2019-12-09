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Kelle paça ustası kemikleri "sanat eseri"ne dönüştürüyor

Kahramanmaraş'ta kelle paça çorbası ustası Remzi Ulaş, kullandığı kelleler ve kemiklerden askılık, avize, abajur ve plaket gibi eserler yapıyor.

09.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:37
'ta kelle paça çorbası ustası Remzi Ulaş, kullandığı kelleler ve kemiklerden askılık, avize, abajur ve plaket gibi eserler yapıyor.
Merkez ilçesine bağlı Mağaralı Mahallesi'nde iş yeri bulunan Remzi Ulaş, mesleğini çeyrek asırdır sürdürüyor.
Zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan kelle paça çorbasıyla vatandaşların damaklarına hitap eden Ulaş, 1994 yılından beri hobi olarak da bu kelle ve kemikleri çeşitli objelere dönüştürüyor.
Boş vakitlerini atölyesinde, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinleyerek geçiren Ulaş, burada her birini farklı şekilde işlediği 200 kelleyi sergiliyor.
Remzi Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını söyledi.
Kelle paça çorbasına bir ömür verdiğini belirten Ulaş, çorba için kullandığı kellelerden ise çeşitli eserler yaptığını anlattı.
Her kellenin dönüşümünün yaklaşık bir yıl sürdüğüne dikkati çeken Ulaş, "Hobi olarak kelle koleksiyonu yapıyorum. Gastronomi her geçen gün kendini yeniliyor. Şehrimizde Gastronomi Müzesi kurulursa, ben de burası için kalıcı eserler bırakmak istedim. Bunun da Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Bir yıl dışarda bekletiyor
Ulaş, atölyesindeki koleksiyonunu çeyrek asırda oluşturduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kelle ve kemikleri bir yıl güneşin ve yağmurun altında bekletiyorum. Bu bekleme süresinde kemikler kendini gösteriyor. Ardından zımparalama işlemini yapıyoruz. Koruyucu madde kullanarak, kellenin dişlerini takıyoruz. Kemiklerden çeşitli eserler yapıyorum. Çerçevesi kemik olan ayna yaptım. Askılık, avize, abajur ve plaket yapıyorum. Bunları en kısa sürede ulusal çapta sergilemeyi düşünüyorum."
Nusret ve Tatlıses için plaket yaptı
Eserlerini Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sergilemeyi düşündüğünü ifade eden Ulaş, 2017'de bir etkinlikte tanıştığı, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe için kelleden plaket yaptığını, daha önce de kendisine işlemiş olduğu bir kelleyi gönderdiğini aktardı.
"Atölyede çalışırken imparator İbrahim Tatlıses'in türkülerinden ilham alıyorum." diyen Ulaş, Tatlıses ile tanışmak ve adına kelleden yaptığı plaketi hediye etmek istediğini dile getirdi.
Kelle paça ustası kemikleri

İbrahim Tatlıses, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


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