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Kelltepe Kayak Merkezi'nde sürpriz evlilik teklifleri

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi çiftlerin sürpriz evlenme teklifi yaptıkları alanlardan biri olmaya başladı.

25.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:03Kelltepe Kayak Merkezi'nde sürpriz evlilik teklifleri
'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi çiftlerin sürpriz evlenme teklifi yaptıkları alanlardan biri olmaya başladı.

Ocak ayının başında hizmete giren 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi sürpriz evlilik teklifleri bakımından tercih edilen mekanlardan biri oldu. Seçkin isimli bir genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Arkadaşları yardımıyla yaptığı organizasyonda astırdığı afişin önüne gelerek dizlerine üzerine çöken genç, kız arkadaşına 'Benimle evlenir misin? diye sordu. Romantik evlilik teklifine alkışlar eşliğinde 'Evet' cevabını alan genç yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşına takıp, sarıldı.

Başka bir genç ise kız arkadaşı ile bindiği telesiyeji yüksekte durdurarak sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Hiçbir şeyden haberi olmayan genç kız, kameralara el sallarken, erkek arkadaşının çıkardığı yüzüğü gördüğünde şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede şaşkınlığı üzerinden atan genç kız, erkek arkadaşını teklifini kabul etti. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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