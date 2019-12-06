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Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi

Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi
Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan film in yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.


:Justin Kurzel
Senaryo:Peter Carey, Shaun Grant
Oyuncular:George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt, Thomasin McKenzie, Sean Keenan, Earl Cave , Marlon Williams, Louis Hewison, Charlie Hunnam, Russell Crowe, James Ao, Sarah Bedak, Josephine Blazier, Amy Christian , Jacob Collins-Levy, Harry Greenwood, Claudia Karvan, Markella Kavenagh, Will McNeill, Jillian Nguyen
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:True History of the Kelly Gang
Yapımcı Firma:Bir Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Avustralya, İngiltere
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:124 dk.
Dağıtıcı Firma:Bir Film
Vizyon Tarihi:20.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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