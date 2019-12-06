Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi

Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan film
in yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor. Yönetmen :
Justin Kurzel Senaryo:
Peter Carey, Shaun GrantOyuncular:
George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt, Thomasin McKenzie, Sean Keenan, Earl Cave , Marlon Williams, Louis Hewison, Charlie Hunnam, Russell Crowe, James Ao, Sarah Bedak, Josephine Blazier, Amy Christian , Jacob Collins-Levy, Harry Greenwood, Claudia Karvan, Markella Kavenagh, Will McNeill, Jillian NguyenFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
True History of the Kelly GangYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Avustralya, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
124 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
20.03.2020 Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.