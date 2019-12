Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi

Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan film in yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.Justin KurzelPeter Carey, Shaun GrantGeorge MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt, Thomasin McKenzie, Sean Keenan, Earl Cave , Marlon Williams, Louis Hewison, Charlie Hunnam, Russell Crowe, James Ao, Sarah Bedak, Josephine Blazier, Amy Christian , Jacob Collins-Levy, Harry Greenwood, Claudia Karvan, Markella Kavenagh, Will McNeill, Jillian NguyenBiyografiTrue History of the Kelly GangBir Film2019Avustralya, İngiltereİngilizce124 dk.Bir Film20.03.2020