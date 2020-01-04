Haberler » Güncel » Keltepe Kayak Merkezi hizmete girdi - Haber

Keltepe Kayak Merkezi hizmete girdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

04.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:53 Keltepe Kayak Merkezi hizmete girdi
Valisi Fuat Gürel, 'nin 53. kayak merkezi olan ve hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Hafta sonu itibari ile kayak turizmi için hizmete giren 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte kayak merkezinde, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen 61 sandalyeli 873 metre uzunluğundaki telesiyeje bindi.

Kar ezme makinesinin çalışmalarını izleyen Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin artık hazır hale geldiğini belirterek, "Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde çalışmalar tamamlandı. Yeni yılın yağışları ile birlikte 60 santimetreyi bulan kar kalınlığındaki kar ezme makinesinin çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlandı, bölge insanlarını artık kayak merkezine bekliyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük hattında böyle bir tesis, sadece Keltepe Kayak Merkezi'nde var. Bizim için önemli bir tesis, önemli bir merkez" dedi.

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar karın keyfini yaşamak için Keltepe Kayak Merkezi'ne akın etti. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Mehmet Uzun, Türkiye, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü - Haber
17:21   Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Haber
17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:30:20