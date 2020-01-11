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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Karabük'te günübirlik kayak turizmine açılan Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

11.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:17
Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, 'te günübirlik kayak turizmine açılan Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
Gençlik ve Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen hafta hizmete giren merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkeze gelen vatandaşlar, 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere dört pistte doyasıya eğlendi.
Güneşli havada ziyaretçiler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemlerini de kullanarak karın tadını çıkarttı.
Amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği merkezde renkli görüntüler oluştu.
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayak Merkezi, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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