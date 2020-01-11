Keltepe Kayak Merkezi'ne servisler başladı

Karabük
Umumi Servis Aracı İşletmeciler Odası Başkanlığı, Keltepe Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşlar için hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.
Oda Başkanlığından yapılan açıklamada, seferlerin sadece hafta sonları gerçekleştirileceği belirtildi.
Karabük Valiliği ve İl Trafik Komisyonundan alınan izin doğrultusunda, belirlenen güzergahlarda gidiş-dönüş ücreti olarak 15 lira alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Servis araçları hafta sonları saat 10.00'da, 100. Yıl Mahallesi Güneş market önünden, Karabük terminali karşısında bulunan Şelale büfe önünden ve cuma pazarı karşısındaki eski diş hastanesi önündeki duraktan kayak merkezine hareket edecektir. Kayak merkezinden il merkezine geri dönüşler 16.30'da olacaktır."