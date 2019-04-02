Kemal Aktaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BOLU KIBRISCIK belediye başkan adayı olan Kemal Aktaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU KIBRISCIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Kemal Aktaş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BOLU KIBRISCIK adayı Kemal Aktaş kimdir? Bağımsız BOLU KIBRISCIK adayı Kemal Aktaş yüzde kaç oy aldı?

Kemal Aktaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BOLU KIBRISCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal Aktaş KIBRISCIK ilçesinde % 36,68 oranında oy almıştır. KIBRISCIK ilçesinde % 36,68 oranında oy olan Kemal Aktaş adlı Bağımsız adayı toplamda 274 adet oy sayısına ulaştı.

Kemal Aktaş Kimdir?

ADAY - AKP - BOLU - KIBRISCIK

15.03.1958 Kıbrıscık doğumlu.

Bolu Eğitim Yüksekokulu'nu bitirerek öğretmenlik görevine başladı. Mardin-Amasya ve Gaziantep'de görev yaptıktan sonra, son 18 yılını Kıbrıscık köylerinde ve ilçe merkezinde görev yaparak tamamlamıştır.

2004 yılı Yerel seçimleri için öğretmenlik mesleğinden istifa ederek AK Parti'den Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazanarak Belediye Başkanlığı görevine başladı. 2009 yılında tekrar seçildi.

Kıbrıscık Belediye Başkanı Kemal Aktaş, evli olup 2 çocuk sahibidir.

BOLU KIBRISCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.