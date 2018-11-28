Kemal Batmaz'ın Ağabeyi Şakir Batmaz'ın Yargılanmasına Devam Edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla tutuklanıp meslekten ihraç edilen, Ankara'dan dosyası yetkisizlik kararıyla Kayseri'ye gönderilen, darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın ağabeyi Prof. Dr. Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi.FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kemal Batmaz'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz'ın Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturmasının dava dosyası, yetkisizlik kararı nedeniyle Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık iddianamesinde, Şakir Batmaz'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi'nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. İddianamede ayrıca Şakir Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini FETÖ'nün hakimiyetine sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına yer verildi.Kayseri'de, 'Örgüt yöneticiliği' iddiasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan Şakir Batmaz, Deniz Harp Okulu'nda seminer verdiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan komisyon üyeleri ile telefon görüşmeleri yaptığı ve Erciyes Üniversitesi'nin 'imamı' olduğu iddialarıyla, 16 tanığın ifadelerine karşı savunma yaparak, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü ve beraatini istedi.Duruşmada, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara'dan tanık olarak dinlenen ve örgüt içinde sözde 'İç Anadolu Siyaset Bölge Sorumlusu' olduğunu ifade eden diş hekimi A.Ö., "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 22 Temmuz'da tahliye oldum. Şakir Batmaz ile üniversitedeki odasında görüştük. O dönem, örgütün siyaset yapılanması içinde yer alıyordum. Benim bölgeme bağlı olan Kayseri sorumlusu olan 'Hilmi' kod adlı H.K. ile Şakir Batmaz'ı ziyaret ettik" dedi.Toplumda saygınlığı bulunan kişileri aday göstermek için çalıştıklarını da belirten tanık A.Ö., "Kayseri'de 2015 siyaset yapılanması adına, 2015 genel seçimlerinde Şakir Batmaz'ın bize nasıl yardımcı olabileceği konusunda görüşmeler yaptık. Kendisi ile bir kez görüştüm. Daha önceden tanımazdım" ifadelerini kullandı.'2015 SEÇİMLERİNDE BENİM BÖLGEMDEN KİMSE LİSTELERE GİREMEDİ'17/25 Aralık olaylarından sonra AK Parti'nin milletvekili aday listelerine örgüt üyelerini yerleştirmek için çalışmalar yaptıklarını ancak, başaramadıklarını da söyleyen tanık A.Ö., "Şakir Batmaz'ın aday adaylığı konusunda çalışmalarımız oldu. Ancak kendisi aday olmadı. Neden aday olmadığını da sormadım. İç Anadolu Bölgesi siyaset sorumlusu olarak görev yaptığım için benim bir üstüm vardı. O da Türkiye'den sorumlu siyaset sorumlusu 'Cafer' kod adlı A.H.'ydi. Adayları o belirliyordu. AK Parti'nin 2015 seçimlerinde aday listelerine FETÖ üyesi kişileri sokmama çabasına karşılık, çalışmalar yürüttük. Çalışma yapmamıza rağmen benim bölgem olan İç Anadolu Bölgesi'nde kimse AK Parti'den aday gösterilmedi. Çünkü, 17/25 süreçlerinden dolayı aday listelerinde hassas davranıyorlardı" diye konuştu.Tanık ifadelerini kabul etmediğini ifade eden Şakir Batmaz ise, "Hiçbir zaman tanık A.Ö. görüşmem olmadı. FETÖ ile ilgili siyaset konuştuğumuzu ifade ediyor. Ben gözaltına alındıktan sonra ifade vermiş. Hiçbir zaman bilimsellikten ayrılmadım. Ne aday adayı oldum, ne de siyasete girmeyi düşündüm. A.Ö. benimle ne zaman ve ne için görüştüğünü açıkça ortaya koyamamıştır" dedi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, Şakir Batmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, SEGBİS salonlarının dolu olması nedeniyle dinlenemeyen 3 tanığın daha dinlenmesine, HTS kayıt raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi. - Kayseri