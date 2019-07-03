Kemal Batmaz'ın eşinin yargılamasına devam edildi

FETÖ'nün 'sivil imamı' Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Rüştü Karakaya, duruşmaya SEBGİS yoluyla bağlandı.

MERZİFON'DAKİ EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDUĞU AKTARILDI Duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya ile ilgili 3 tanığın bilgisine başvuruldu. Tanıklar, sanık Karakaya'nın 2008-2012 yılları arasında Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ'yle bağlantılı okullarda öğretmenlik yaptıklarını belirterek, o dönemlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Merzifon 5. Anajet Üssü Komutanlığı'nda çalışan askeri personellerden sorumlu 'müdür' olduğunu, mahrem yapıda 'Şükrü' kod adını kullanan sanığın ilçedeki en üst düzey örgüt yöneticisi olduğunu ve bu görevi yaparken, İstanbul'a tayininin çıktığını söylediler.

"ŞÜKRÜ KOD ADINI KULLANIYORDU" Tanık Nusret Yaşar Gül, kendisinin de bir süre 'müdür yardımcısı' olarak görev yaptığını söyleyerek, "Birlikte 4 ay çalıştık. 'Şükrü' kod adını kullanıyordu. Örgütte hava kuvvetleri yapılanması, hava kuvvetleri ile ilgili birimler neredeyse orada oluyordu" dedi.

"KEMAL BATMAZ'IN EŞİYİM DİYE HAYATTAN KOPARILDIM" Duruşmada beyanı sorulan tutuklu sanık Gonca Batmaz, sanıklardan Mustafa Caymaz'ın aleyhine savunmalarını kabul etmediğini söyledi. Sanık Batmaz, "Ortak eylemim olmayan insanlarla neden aynı dosyada yargılanıyorum? Bu dava, dosyası ayrılan eşime isnat edilen eylemlerle ilgilidir. Nasıl hakikate ulaşacağız? Tutuklanmamı gerektirecek nasıl bir suç işledim? 25 aydır tutuklu kalmamın ve psikolojik buhran yaşamamın tek nedeni Kemal Batmaz'ın eşi olmamdır. Suçların şahsiliği gereğince, eşim Kemal Batmaz müzmin suçlu bile olsa tutuklanmamam gerekmektedir. Kemal Batmaz'ın eşi olduğum için hayattan koparıldım. Bu durum hukuki ve vicdani değildir" ifadelerini kullandı.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM" Kızının ölümcül bir hastalığa yakalandığını belirten sanık Batmaz, "Kızım ölümcül bir hastalığa yakalandı ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Bana yapılan haksızlık çocuklarıma da yansıyor. Sade bir vatandaş, mesleğine aşık bir doktor, bir anne olarak hukuksuzluğa son verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"DEVLETİMİZ TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK" Duruşmada savunma yapan sanık Gonca Batmaz'ın avukatı, "Çocuk hakları sözleşmesine göre çocuğun üstün yararı ön planda tutularak anneler tutuklanamaz. Devletimiz çok büyük tazminatlar ödemek zorunda kalacak. Buna yol açmayın sayın heyet" diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşama neticesinde ev hapsinde tutulan sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın adli kontrol tedbirinin kaldırılarak, 'İstanbul sınırından çıkmama zorunluluğu'ndan oluşan adli tedbir hükmünün uygulanmasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın darbe girişimi yöneticilerinden olan Kemal Batmaz'ın eşi olması nedeniyle darbe girişiminden haberdar olma ihtimali bakımından tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın ise örgüt içerisinde sorumlu müdür pozisyonunda olması ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 24 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAMEDEN Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Rüştü Karakaya hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı belirtilen iddianamede, Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı anlatıldı. Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2019'daki duruşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün 'sivil imamı' Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine yönelik karar almıştı. Dosya, 4 sanık üzerinden devam etmişti.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA