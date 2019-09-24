Kemal Batmaz'ın eşinin yargılamasına devam edildi

FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanıklar, Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



FETÖ'nün sivil imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ile avukatları katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Rüştü Karakaya, SEGBİS yoluyla bağlandı.



'Tüm ifadelerimden dönüyorum'



Öncesinde yargılandığı FETÖ davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tanık olan ve sanıklardan Rüştü Karakaya'yı tanıdığını beyan eden gizli tanık Toprak, "Daha önce soruşturma aşamasında verdiğim beyanlar bana ait değildir. Kesinlikle kabul etmiyorum. Beyanlar bana okutulmadan imzalatıldı. Tüm ifadelerimden dönüyorum" dedi.



'Görüşmeye devam ettim'



Herhangi bir eyleminin olmadığını dile getiren sanık Gonca Batmaz, "Herhangi bir eylemim yoktur. Mustafa Caymaz'ın kendi özgür iradesiyle beyan verdiğini düşünmüyorum. Beyanlarında çelişkiler olduğu görülecektir. Suça konu ofis zaten alınıp satılmış. Tehdit niye söz konusu olsun ki? Ben o satıştan sonra Caymaz'ın eşi ve kızıyla görüşmeye devam ettim. Aksi olağan akışa ters bir durum olurdu. Tek suçum Kemal Batmaz'ın eşi olmam mı" ifadelerini kullandı.



'Bilmediğim numaralar tarafından aranmaktayım'



Duruşmada davaya ilişkin taleplerini dile getiren sanık Mustafa Caymaz, "İddianamenin kabul edildiği tarihten bu yana bilmediğim numaralar tarafından aranmaktayım. Ben numaraları bilmediğim için açmadım. Arama dökümünü mahkemeye getireceğim. Ayrıca mahkemeye sağlık durumuma ilişkin rapor sunuyorum" dedi.



Adli kontrol tedbirlerine ilişkin konuşan sanık Cemal İbrahim Demirhisar, "İstanbul dışına çıkmamak yönünde adli kontrol tedbirim var. 2 senedir torunlarımı görmüyorum. Hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



Sanıkların ardından söz alan avukatları davaya ilişkin taleplerini dile getirdi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gonca Batmaz ve Cemal İbrahim Yenihisar'ın avukatlarının dosya ayrılması talebine ilişkin, birbiriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle reddine karar verdi. Heyet, zarar görme ihtimaline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti. Mahkeme, sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın adli kontrol talebinin kaldırılmasına ilişkin talebini reddetti.



Heyet, gizli tanık Toprak'ın itirafçılık kapsamındaki beyanlarından vazgeçmesi nedeniyle İstanbul Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sanığın yargılandığı dava dosyasındaki etkin pişmanlık kapsamında yer alan beyanlarından döndüğüne ilişkin uyarı yazısının mahkemeye yazılmasına karar verdi.



Mahkeme, sanık Rüştü Karakaya'nın suçunun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutuklunun halinin devamına karar verirken, sanık Gonca Batmaz'ın ise darbe girişimi yöneticilerinden olan Kemal Batmaz'ın eşi olması nedeniyle darbe girişiminden haberdar olma ihtimali bakımından tutukluluk halinin devamına karar verdi.



İddianameden



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Rüştü Karakaya hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı belirtilen iddianamede, Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı anlatıldı.



Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2019'daki duruşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün 'sivil imamı' Kemal Batmaz'ın dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine yönelik karar almıştı. Dosya, 4 sanık üzerinden devam etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA