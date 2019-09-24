Kemal Batmaz'ın karısının yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında olduğu ikisi tutuklu 4 sanığın yargılandğı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Diğer tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımının sağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da hazır bulundu.

Duruşmada, daha önce verilen ara karar gereği gizli tanık olarak dinlenilmesine karar verilen "Toprak" kod adlı tanığın, SEGBİS ile ses ve görüntüsü değiştirilerek beyanı alındı.

İtirafçı gizli tanık eski beyanlarını reddetti

Daha önce yargılandığı FETÖ davası kapsamında etkin pişmanlık yasasından yararlandığı ve itirafçı olduğu belirtilen gizli tanık Toprak, tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya'yı tanıdığını beyan ederek, "Daha önce soruşturma aşamasında verdiğim beyanlar bana ait değildir. Kesinlikle kabul etmiyorum. Beyanlar bana okutulmadan imzalatıldı. Tüm ifadelerimden dönüyorum." diye konuştu.

Diyecekleri sorulan tutuklu sanık Gonca Batmaz, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Herhangi bir eylemim yoktur. Mustafa Caymaz'ın kendi özgür iradesiyle beyan verdiğini düşünmüyorum. Beyanlarında çelişkiler olduğu görülecektir. Suça konu ofis zaten alınıp satılmış. Tehdit niye söz konusu olsun ki? Ben o satıştan sonra Caymaz'ın eşi ve kızıyla görüşmeye devam ettim. Aksi olağan akışa ters bir durum olurdu. Tek suçum Kemal Batmaz'ın eşi olmam mı?" diye konuştu.

İki çocuk sahibi bir doktor olduğunu, Gaziantep'te iyi bir aileden geldiğini ve Atatürkçü bir babanın kızı olduğunu da anlatan Batmaz, tahliyesini kendisi için değil hasta olan kızına bakmak için istediğini dile getirdi.

Batmaz'ın avukatı da, müvekkili aleyhine olan Mustafa Caymaz'ın beyanlarının diğer delillerle desteklenmediğini ve hükme esas teşkil edemeyeceğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya da, gizli tanığın kendisiyle ilgili beyanlarını inkar ettiğini belirterek, 2010 yılı KPSS sınavıyla ilgili iddianamede ismi geçen, İstanbul ve Ankara'da aynı yerde telefon sinyalleri olduğu bilgisi verilen 15 kişinin mahkemeye çağrılarak tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Suçlamaları reddeden Karakaya, tahliyesini istedi.

"Üyelik' suçu, 'darbeye teşebbüs'e dönebilir"

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık "Toprak"ın itirafçılık kapsamındaki beyanlarından dönmesi nedeniyle İstanbul Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sanığın yargılandığı dava dosyasında, etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlarından döndüğüne dair mahkemeye uyarı yazısı yazılmasını hükme bağladı.

Sanık ve sanık avukatlarının, davaların ayrılması, adli kontrol ile taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerinin reddini kararlaştıran heyet, davadan zarar görme ihtimalini dikkate alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya müdahillik talebinin kabulüne hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Gonca Batmaz'ın eşi Kemal Batmaz'ın, "darbeye teşebbüs" suçundan yargılandığının ve eşi Gonca Batmaz'ın 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olabileceğinin dikkate alınması gerektiğini bildiren heyet, hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan sanık Gonca Batmaz'ın suç vasfının, "Anayasayı ihlal" suçuna dönüşebileceğine dikkati çekerek, bu sanığın kuvvetli suç şüphesi varlığı ve kaçma şüphesi bulunması gerekçeleriyle tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

Diğer tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın da benzer gerekçelerle tutukluluk halinin devamına yönelik hüküm kuran heyet, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi ve ceza istemleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dosyası daha sonra ayrılan firari sanık Kemal Batmaz'ın da ismi yer alırken, bu sanığın "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklardan Rüştü Karakaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı kaydedilen iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatıran Batmaz'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Abdullah Aymaz ile telefon görüşmelerinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Rüştü Karakaya hakkında da FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'ün kullandığı 34 SIR 49 plakalı aracı 17 Haziran 2012'de kullandığı, 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında Bank Asya hesabında 64 bin 356 lira artış yaşandığı, gizli tanık "Toprak"ın beyanına göre FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İstanbul bölgesi astsubay yapılanmasından sorumlu "mahrem imam" olduğu öne sürülüyor.

Gönderilen iddianameyi inceleyen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, İstanbul'daki mahkemenin bu karara itirazı üzerine, dava dosyası Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay, dava dosyasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmasına hükmetmişti.

Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Nisan 2019'daki duruşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz dosyasının tefrik edilerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine yönelik karar almış ve dava 4 sanık üzerinden görülmeye devam etmişti.

Kaynak: AA