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Kemal Daş cinayetinin şüphelileri, villada yakalandı

ADANA'da önceki gün öldürülen Kemal Daş cinayetine karıştıkları iddia edilen 3 kişi, saklandıkları villada 2 çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca, 7 sim kart ve M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

08.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:26
Kemal Daş cinayetinin şüphelileri, villada yakalandı

ADANA'da önceki gün öldürülen Kemal Daş cinayetine karıştıkları iddia edilen 3 kişi, saklandıkları villada 2 çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca, 7 sim kart ve M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Şüphelilerin ayrıca, 15 Mart'a Cüneyt Aksüt'ün araç içinde öldürülmesine de karıştıkları öne sürüldü.

11 Eylül 2017'de iki kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklanan ve 6 ay önce serbest bırakılan Kemal Daş (57), önceki gün Sinanpaşa Mahallesi 4067 Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, cinayete karıştıkları ileri sürülen S.B., C.E. ve A.A.'nın peşine düştü. Şüphelilerin, merkez Çukurova ilçesi Karahan Mallesi'nde bir villada saklandığını saptayan polis, adrese baskın yaptı. Polis baskınında 3 şüpheli yakalandı. Villada yapılan aramada ise 2 çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet mermi, 2 cep telefonu, 7 sim kart ve M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.Gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, 15 Mart'a Cüneyt Aksüt'ün araç içinde öldürülmesine de karıştıkları öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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