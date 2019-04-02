Kemal Eliçora Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK DEVREK belediye başkan adayı olan Kemal Eliçora isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK DEVREK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Kemal Eliçora isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ZONGULDAK DEVREK adayı Kemal Eliçora kimdir? BTP ZONGULDAK DEVREK adayı Kemal Eliçora yüzde kaç oy aldı?

Kemal Eliçora Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK DEVREK belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal Eliçora DEVREK ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. DEVREK ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Kemal Eliçora adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK DEVREK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.