Kemal Gülman'dan Feryal Gülman'a İkinci Boşanma Davası

Kaynak: DHA

KARŞILIKLI boşanma davaları Yargıtay'da inceleme aşamasında olan Gülman çifti ikinci bir boşanma davasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Sosyetenin ünlü isimlerinden, iş adamı Kemal Gülman'ın, 2013'te görülen ilk boşanma davalarının ardından eşi Feryal Gülman'ın ağır kusurlu davranışları bulunduğu iddiasıyla açtığı 500 bin TL'lik boşanma davasının görülmesine başlandı. Mahkemede Kemal Gülman'ın lehine damadı Ralfi Rafael Benbasat ve ikici eşinden olan oğlu Polat Gülman tanıklık yaptı.Feryal Gülman 27 yıllık eşi Kemal Gülman'a 2013'te zina nedeniyle boşanma davası açarak 200 milyon TL tazminat istemişti. Mahkeme 2 yıl sonra verdiği kararda tarafları karşılıklı eşit kusurlu bularak boşamıştı. "Eşim beni aldatıyor" diyerek kendisinden 32 yaş büyük olan Kemal Gülman'dan 200 milyon TL tazminat, aylık 200 bin TL de nafaka talebi reddedilen Feryal Gülman, kararı Yargıtay'a taşımıştı.İKİNCİ BOŞANMA DAVASIGülman çiftinin boşanma davasının Yargıtay'da incelemesi devam ederken Kemal Gülman, Feray Gülman'ın bu süreçten sonra basına yaptığı konuşmalar nedeniyle 'ağır kusurlu' sayılmasını isteyerek 500 bin TL tazminat isteyerek boşanma davası açtı.DAMAT VE OĞLU TANIK OLDUİstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen boşanma davasında Kemal Gülman'ın lehine damadı Ralfi Rafael Benbasat ve ikinci eşinden olan oğlu Polat Gülman tanıklık yaptı. Damat Benbasat, Feryal Gülman'ın boşanma davası açtıktan sonra Kemal Gülman'ı eve almadığını ileri sürdü. Benbasat, "Kemal Gülman evine gidemediği için oğlunun evinde bir buçuk yıl yaşadı. Üzüntüden depresyona girdi. Boşanma davasından önce Kemal Bey, tüm malını çocukları ve Feryal Gülman arasında bir protokolle paylaştırdı. Ancak Feryal hanım, imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek Kemal beyi evrakta sahtecilikle suçladı" dedi. Feryal Gülman'ın boşanma davası açtıktan sonra Kemal Gülman'a linç kampanyası başlattığını ileri süren Ralfi Rafael Benbasat, çiftin bir araya gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.BABAM ZOR GÜNLER GEÇİRDİBabasının uzaklaştırma kararı sonrası evden çıkartıldığını belirten Polat Gülman da "Babam eve gidemediği için 1 yıl benimle yaşadı. Feryal Gülman babama ait kredi kartlarından ek kredi kartıyla vekalet ücretlerini ödedi. Babam kötü bir dönem geçirirken itibarını zedelemek için açıklamalar yaptı" dedi.BABAMIN GÜVENİ SARSILDIBabasının sadece kişisel eşyalarını polis ile birlikten evden aldıklarını belirten Polat Gülman, "Bunlar ise kıyafetleriydi. Ama bizi evden tabloları çıkarmakla suçladı. Evrakta sahtecilik ve çete olmakla suçladı. Kötü baba, kötü eş, kötü koca haberleri yaptırdı" dedi. Kemal Gülman'ın kendileri ve Feryal Gülman'a mallarını paylaştırdığını anlatan Polat Gülman, "Protokolle verilen bu malları biz taksitler halinde parasını babama ödedik. Feryal Gülman ise ödemeyerek protokoldeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Ancak incelemede imza kendisine ait çıktı. Babamın güveni sarsıldığı için ikisinin bir araya gelmesi mümkün değil" dedi.Feryal Gülman'ın avukatı ise Kemal Gülman'ın tanık ve dava dilekçesindeki iddialarının Yargıtay'da devam eden dosyanın konusu olduğunu belirtti. Mahkeme Feryal Gülman'ın tanıklarının dinlenmesi için davayı erteledi. - İstanbul