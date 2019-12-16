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Kemal'in ölümü sonrası "Ich bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da, Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığı kurşunların önüne atan Kemal, hayatını kaybetti. Çukur'un 80. bölümünde Kemal'in cenaze töreninin yayınlandığı sahne ile birlikte #IchbinÇukur" etiketi Twitter'da gündem oldu.

16.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:59

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'un 79. bölümünde Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığın kurşunların önüne atan Kemal, vuruldu. Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, Can mıyız, Tek miyiz" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çukur'un bugün yayınlanan 80. bölümünde Kemal için cenaze töreni düzenlendi. Törenin yayınlandığı sahne ile birlikte #İchbinÇukur" etiketi 'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, sosyal medya hesabından söz konusu etiketle paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

ÇUKUR 80. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 80. bölümünde Kemal'in tabutunun taşındığı anlarda, Koçovalılar gözyaşlarına hakim olamıyor. Emmi ise, "Kardeşlerini, sevdiklerini hepsini kaybedeceksin. Şimdi durmazsan, yoksa olacakların önüne geçemeyiz" diyerek Yamaç'ı uyarıyor.

"ÇUKUR'U HARİTADAN SİLECEKMİŞ"

Kahveye gelen sürpriz misafir, "Çukur'u haritadan silecekmiş, Koçovalıları yaşatmayacakmış! Bundan sonrası sizin bileceğiniz iş" sözleriyle yaklaşan tehlikenin sinyalini veriyor.

Silahlı çatışmaların yer aldığı yeni bölümde Cuma Koçovalı, "El el üstünde oturacağız, heriflerin bizi bitirmesini mi seyredeceğiz" sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Fadik ve Sultan'ın bir kez daha bir araya geldiği yeni bölümde Yamaç'ın, "Bir şey olmuş!" sözleri ise merak uyandırıyor.

VARTOLU VE MEDET ALMANYA'DA

Vartolu ve Medet'in Almanya çıkarması damga vuruyor. Vartolu ve Medet'in Berlin sokaklarında görüldüğü yeni bölüm fragmanında ikilinin eğlenceli anları gülümsetiyor.

FLASH BELLEĞİN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR

Çukur'un yeni bölümünde Berlin sokaklarında Vartolu ve Medet'i heyecan dolu anlar yaşıyor. Vartolu, "Sevgili Kreuzbergliler, Vartolu Saadettin abiniz ayağınıza geldi." sözleriyle Almanya'ya adım atıyor.

İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için Almanya'ya giden Vartolu, Timsah'ın gönderdiği flash belleğin peşine düşer.

Çukur 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Koçovalıları bekleyen büyük tehlike!Çukur 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Koçovalıları bekleyen büyük tehlike!

Kemal'in ölümü sonrası

Twitter, Çukur, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
ÇUKUR''DA ÇATA PAT VAR:HEPİMİZ OLMUŞUZ BİR ÇATA PAT ÇOĞU KİŞİ BU YÜZDEN İZLİYOR VE ŞİMDİKİ NESİL BU VE BUNA BENZER DİZİLERİ ÖRNEK ALIYOR, , SENARYO BUNU GÖTÜRÜYOR AMA ÇOOOK YANLIŞ. .
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