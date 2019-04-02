Kemal İşcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA belediye başkan adayı olan Kemal İşcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Kemal İşcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA adayı Kemal İşcan kimdir? BTP TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA adayı Kemal İşcan yüzde kaç oy aldı?

Kemal İşcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal İşcan SÜLEYMANPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. SÜLEYMANPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Kemal İşcan adlı BTP adayı toplamda 135 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.