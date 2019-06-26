Kemal Kılıçdaroğlu: 1989 travmasını yaşamak istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, açıkladığı 7 belediyecilik kuralının üzerinde durarak "Bir 89 travmasını yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yinelenen ve partisinin adayı Ekrem İmamoğlu 'nun galibiyetiyle sonlanan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak BBC Türkçe 'den Ayşe Sayın 'ın sorularını yanıtladı.

AK PARTİ SEÇMENİNDEN ALINAN OYLAR

Kılıçdaroğlu, "AK Parti seçmeninden oy almış görünüyorsunuz. Bu oyun kalıcı hale gelmesi için ne yapacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şöyle, izlediğimiz politikayı sürdürmemiz gerekiyor. Biz ilk kez kendi seçmen kitlemizin dışındaki kitlelerle iletişim kurup, o kitlelerle konuşmaya başladık. Ama nasıl? Mitinglerle değil, hayatında hiç CHP'ye oy vermemiş bir grupla karşılaştık. Toplantımızın şöyle bir özelliği var, bu toplantılarda diyorum ki; aklınıza CHP ile ilgili ne gelirse sorabilirsiniz. 'Acaba genel başkana sorarsam ayıp olur mu diye düşünmeyin, şu soruyu sorarsam CHP genel başkanı üzülür mü diye düşünmeyin, aklınıza gelen her soruyu sorabilirsiniz' diyorum. 'Ben de size çok samimi cevap vereceğim' diyorum. Aramızda çok samimi bir ilişki ortaya çıkıyor. Bizim samimiyetimize güvenmeye başlıyorlar, söylemlerimize güvenmeye başlıyorlar. Bu kolay olmadı aslında, uzun süredir devam ediyordu. Vaizlerle toplantılarla, ilahiyatçılarla toplantıyı düşünün, sadece Rizelilerle, Bayburtlularla toplantıyı düşünün. Bütün bu değişik gruplarla, bize mesafeli, hayatında oy vermemiş kişilerle görüştük. Bir de bunları davet etmek zor, gelmiyor mesela."

"AK PARTİ YÖNETİMİNDEKİ KİŞİ GELDİ"

Sayın'ın "Siz görünmediniz hiç" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Tabii görünmüyoruz, onlar da çok görünmek istemiyorlar üzerlerine baskı gelir diye. Mesela bir toplantı yaptık, AK Parti'nin fiilen ilçe yönetimindeki kişi geldi.Burs konusunda ve bir başka konuda AK Partililerin kafası karışık. Buraya bir açıklama getirmeniz lazım dedi. Açıklama getirdik. Mesela diğerleri gelip 'Fotoğraf çektirelim özel, bizde kalsın' dediler, o 'Ben çektiremem, partinin yönetimindeyim şu an' dedi. Bu tür insanlar var." dedi.

"89 TRAVMASINI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

"Size oy veren seçmeni nasıl tutacaksınız? Yüzde 54 parti oyunuzun iki katı. Önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izleyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Şimdi bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. 7 madde açıkladım. Bu 7 madde gerçekten çok kritik. Biz ona halkçı belediyeciliğin temel kuralları diyoruz. Gerçekten işi ehline verecek. O konuda işte, "Bu geçen dönemki belediye başkanlığından kaldı, bunu hemen sürelim" değil. Gerçekten, bu kişi görevini çok iyi yapıyorsa, o görevde tutmak lazım, kalsın, zaten o işi yapıyor. Buna benzer, yoksul mahallelere hizmet götürme gibi, belirlediğimiz 7 kurala belediye başkanları uyacak, biz de Genel Merkez'den takip edeceğiz. Yani bir 89 travmasını yaşamak istemiyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLADIĞI 7 TEMEL İLKE

Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 7 maddelik halkçı belediyecilik ilkesi açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 7 temel ilke, "ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim" başlıklarını içeriyor.