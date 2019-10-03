Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu

Adana'da Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 4. kuruluş yıl dönümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte yaptığı politikaları eleştirerek dikkat çeken bir konuşma yaptı.

CHP'nin geçmişte yaptığı politikaları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı" dedi.

Adana'daki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin yakın tarihine değinen Kılıçdaroğlu "Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumunu kurar. Erkeklerin büyük bir kısmı savaş meydanında şehit olmuştur ve çoğu çocuk babasız kalmıştır. Çoğumuz bilmeyiz. Ama onun tarihini, niçin kurulduğunu bilirsek geleceği daha güzel inşa ederiz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ FABRİKAMIZI KAPATIP İTHALATA YÖNELMEK YANLIŞTI"

Ağır sanayi fabrikalarını kapatıp dışardan uçak ve silah almanın Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini belirten Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ni toplar. Çünkü 1 metrelik demir yolu ülkede yoktur. 1923'de şu karara varırlar. Bizim önemli bir savunma sanayine ihtiyacımız var, derler ve Kırıkkale'de entegre bir silah fabrikası kurulur. Ne oldu şimdi Kırıkkale'ye. 1925'de Kayseri'de uçak fabrikası kurulur. 1934'de Kayseri'de imal edilen ilk uçak Ankara'ya iner. Eskişehir'de savaş uçağı yapan fabrikalar vardır. Fabrikamız vardır. Kapanıncaya kadar 112 savaş uçağı imal etmiştir genç Türkiye Cumhuriyeti.

Bizim müzelerimizde imal ettiğimiz savaş uçağı yok. Neden çocuklarımıza bunları anlatmıyoruz. Hangi gerekçeyle anlatmıyoruz. Bizim o genç Türkiye Cumhuriyeti'nin imal ettiği savaş uçağı Danimarka'da müzededir. Danimarka'ya ihraç ettiğimiz uçak onların müzelerinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin müzesinde bizim dedelerimizin ürettiği uçak yoktur. Uçağın logosu bir kağnıdır. Çünkü İnebolu'dan silahlar kağnılarla Ankara'ya gitmiştir. Biz bunları çocuklarımıza öğretiyor muyuz? Hayır"

"16 DEVLET KURDUK 15'İNİ BATIRDIK BU ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL!"

Marshall yardımları sonrasında Türkiye'nin zor duruma düştüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, "Marshall yardımlarını biliyorsunuz değil mi. Denizaltı yapan, dünyada uçak üreten 7 ülkeden biriydik. Bunları bize bedava verdiler. Uçak verdiler, çıkartma gemileri verdiler. Bizim fabrikaların tamamı kapandı. Kıbrıs Barış Harekatı'yla uyandık. Amerika, biz size silahı verdik ama izin vermedim dediler. İlk o zaman kafamız dank etti. Tarihimizi unutuyoruz ve unutturuyoruz. 16 devlet kurduk diye övünüyoruz ama bu övünülecek şey değil. 15'ini batırdık demektir. Türkiye kendi tarihinin en kritik dönemini yaşıyor. Pamuk, et, canlı hayvan ve mercimek ithal ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"CHP'NİN ÇOK KABAHATİ VE KUSURU VAR!"

CHP'nin geçmişte yaptığı politikalardan ötürü çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var. Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz, derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. Neden Türkiye bu haldedir demeli. Bunları yapmalıyız. Şuanda Ortadoğu'da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor. Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu'yu bir bataklığa çevirdi, kim onları getirdi onları sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız."

"DEVLET ÜRETİRSE GÜÇLÜDÜR"

Konuşmasını üretimin önemine değinerek sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bir devlet üretirse güçlüdür. Üretmez, başkalarının ürettiğini tüketirseniz Allah size yardımcı olsun. Üretmek lazım. Kim üretiyorsa güçlüdür. En değerlisi kim bilgi üretiyorsa o güçlüdür. Osmanlı bilgi üretemiyordu diye kaybetti. Biz bütün bu gerçekleri çocuklarımıza anlatmıyoruz. Kendi yakın tarihimizi çocuklarımıza anlatmıyoruz. Çünkü anlattırmak istemiyorlar. Bunları söylediğimiz zaman bize her türlü iftirayı atarlar. Dik ve namuslu ayakta durmaya hazırız. Çok sorunumuz, derdimiz var. Üreteceğiz. Bedavacılık diye bir şey yok arkadaşlar" şeklinde konuştu.