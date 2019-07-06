06.07.2019 09:27
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Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün geçirdiği bir kaza sonrası uyluk kemiği kırılan ve hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı Haldun Dormen'i ziyaret etti.

Tiyatronun usta sanatçısı Haldun Dormen kalçasındaki kırık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Uyluk kemiği kırılan Dormen'in tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Dormen'i gazeteci Ayşe Arman'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastanede ziyaret etti.

ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olan usta sanatçı, tiyatro yönetmeni Haldun Dormen'i ziyaret ederek "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık durumu iyiye giden Haldun Dormen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum, bu süreçte bana destek olan başta doktorum Prof.Dr.Uluğ Eldegez, ilk müdahaleyi yapan Op.Dr.Kaan Gök, Doç.Dr.Mehmet Büget ve ameliyatımın çok başarılı geçmesini sağlayan başta Prof. Dr. Mehmet Aşık, Doç.Dr. Ali Erşen, Op. Dr. Yavuz Sağlam, Dr. Alper Şükrü Kendirici ve ekibine sonsuz teşekkürler."

Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti

Usta tiyatrocu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldıUsta tiyatrocu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Haldun Dormen kalça kemiğini kırdı! Haldun Dormen kimdir?Oyuncu Haldun Dormen kalça kemiğini kırdı! Haldun Dormen kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu, Haldun Dormen, Magazin, Güncel

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