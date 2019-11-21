Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin erken seçim çağrısına destek verdi

Yerel seçimlerde kazandıkları belediyelere kayyum atanmasının ardından tepki gösteren ve Meclis'ten çekilme kararı alması beklenen HDP, erken seçim çağrısı yaptı. HDP'nin erken seçim çağrısıyla ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP erken seçim talep etmekte haklı" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK GELDİ: ERKEN SEÇİME 'HAY HAY' DERİZ

HDP Eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, "Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Bütün muhalefeti birleşmeye çağırıyoruz" demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında "Erken seçime siz ne diyorsunuz?" sorusuna "HDP erken seçim talep etmekte haklı. Erken seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Erken seçim olması için bir kişinin karar vermesi gerekiyor. Erken seçim talebi gelirse, 'Hay hay' deriz. Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Milletin anası ağladı" yanıtını verdi.

"ERKEN SEÇİME 'EVET' DERİZ"

Kılıçdaroğlu, "Bizim için öncelik huzuru oluşturmak. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahmin etmekte zorlanıyorum. Erdoğan'ın ruh sağlığı iyi değil, saldırgan. Böyle bir ortamda seçimin ne zaman olacağını bilmiyorum. Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz ama getirirlerse 'Evet' deriz" ifadesini kullandı.

HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

HDP, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: "AK Parti-MHP İttifakına Çağrımızdır: 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşrutiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyımlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasbederek, hukuk dışı ve gayrimeşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için 'erken seçim' diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz."