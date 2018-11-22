Kemal Kılıçdaroğlu, Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya'yı Konuk Etti

<p>Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimin hazırlıkları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleşen isimlerle bire bir görüşmelere başladı.</p><h3>FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU</h3><p>Son olarak makamında, Ardahan'ın Göle ilçesindeki Köprülü Beldesi'nin belediye başkan adayı Engin Sarıkaya'yı ağırlayan Kılıçdaroğlu, Sarıkaya ile fikir alışverişinde bulundu. Sarıkaya seçilmesi halinde beldesi için yapmayı planladığı çalışmalarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/22/kemal-kilicdaroglu-koprulu-belde-belediye-baskan-11461656_7786_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/22/kemal-kilicdaroglu-koprulu-belde-belediye-baskan-11461656_8665_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/22/kemal-kilicdaroglu-koprulu-belde-belediye-baskan-11461656_8250_o.jpg'></figure></div>