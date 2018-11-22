22 Kasım 2018, 10:27
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Kemal Kılıçdaroğlu, Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya'yı Konuk Etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de birebir görüşmeler başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprüyü Beldesi'nin belediye başkan adayı Engin Sarıkaya'yı makamında ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimin hazırlıkları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleşen isimlerle bire bir görüşmelere başladı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Son olarak makamında, Ardahan'ın Göle ilçesindeki Köprülü Beldesi'nin belediye başkan adayı Engin Sarıkaya'yı ağırlayan Kılıçdaroğlu, Sarıkaya ile fikir alışverişinde bulundu. Sarıkaya seçilmesi halinde beldesi için yapmayı planladığı çalışmalarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi,Sarıkaya,Kemal Kılıçdaroğlu
22 Kasım 2018 Perşembe 10:27