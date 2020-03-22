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Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı

Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı Kemal Kılıçdaroğlunun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.

22.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:44
Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Kemal Kılıçdaroğlunun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüsü sebebiyle cemevi girişinde maske ve eldiven dağıtıldı. Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu korona virüs tedbirleri kapsamında katılmadı. Cemevine Fikriye Dalgıç'ın sadece yakınlarını alındı. Cemevine girenlere bahçe dışındaki vatandaşlara korona virüsü tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı. Cenaze namazında Cemaat ellerini açarak birer saf aralık bırakıldı. Namaz sonrası helallik alınan Dalgıç'ın naaşı Kocaeli Derince mezarlığında defnedilecek.
Cenaze namazı sonrasında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk alanın ilaçlanmasını yaptık. Sayın Genel Başkanımız duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın diye. Bundan dolayı sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze merasimi düzenlendi. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evinizde kalın derken bu duyarlılığı göstererek Genel Başkanımız da acısını işinde yaşayarak şu an cenaze namazına katılmadı ki kimse zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin. Sadece defin edilirken mezarlıkta olacaktır. Kimse gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu. Bizlerde katılım sağlayamıyoruz" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı

Kaynak: İHA

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Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel

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