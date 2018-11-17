Kemal Kılıçdaroğlu mahalle temsilcileriyle buluştu

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:42



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:42

Kemal Kılıçdaroğlu mahalle temsilcileriyle buluştuİSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Yerel seçimlerde yüzde 33 gençlik ve kadın kotalarına uyacağız" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı"na katıldı. Yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Bir ülke düşünün o ülkede bir cinayet işleniyor. O cinayetin kayıtları otoritenin elinde olmasına rağmen ellerini kollarını sallayarak çıkıyor. Bir ülke düşünün o ülkenin muhalefet liderinin eleştirilerine tahammül edilemiyor. Yüksek tazminat davaları açılıyor, dava öncesi hakimler değiştiriliyor. Onların feriştahı gelse yolumuzdan döndüremeyecekler" diye konuştu. "Paris'ten ne eksiği var" İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "16 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' diyorlar. İstanbul'un böğrüne saplanan hançeri söküp almak da bize nasip olacaktır. İstanbul, sana ihanet edenlerden hesap soracağız. Rant için insanları sürdüler, yerlerinden yurtlarından ettiler. Yandaşlara kaynak aktardılar. Biz İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağız. İstanbul'un Paris'ten ne eksiği var" şeklinde konuştu. Yerel seçimlerde cinsiyet kotasına uyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençler, kadınlar için ön gördüğümüz yüzde 33 ve yüzde 20 cinsiyet kotasına aynen uyacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıda İstanbul'un çeşitli mahallerinden gelen mahalle temsilcileri ön seçim sloganları attı.