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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde Muharrem İnce ile bir araya geldi.

13.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:40Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezinde Muharrem İnce ile bir araya geldi.

"Külliyeye giden CHP'li" tartışması sonrası gerilim yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bugün parti merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Muharrem İnce, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüştüm, genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" dedi - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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