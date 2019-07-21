Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten fezleke

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Aralık 2018'de Ankara'da düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda "FETÖ'nün her ayağını ortaya çıkardılar. Baklavacı ayağı, sanayici ayağı, esnaf ayağı, gazeteci ayağı, bilmem ne bilmem ne. Bir şey eksik. FETÖ'nün siyasi ayağı. Bunu söylüyorum mahkemeye de vermiyorlar. Çünkü götürüp delilleri önüne koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇU

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nedeniyle fezleke düzenledi.

15 Mayıs 2019'da düzenlenen fezlekede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup veya o örgütün çıkarlarına uygun çalışmalarda bulunan bir kişi olarak göstermek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli kanuni delilin mevcut olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği kaydedildi.