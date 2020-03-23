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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse ilişkin alınması gereken 13 maddelik tedbir önerilerini açıkladı. En dikkat çeken öneri ise salgının devam ettiği süre zarfında sağlık çalışanlarına iki maaş verilmesi oldu.

23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:15

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbir önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı" önerisinde bulunurken, sağlık personeline her ay iki maaş ödemesinin yapılmasını ve Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Bu salgın bizlere tüm ön yargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere, farklılarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemizi göstermiştir. Bu salgın, bizlere dayanışmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir.

Siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizlerle paylaşacağım. Siyasi iktidarın yapması gerektiğini düşündüğüm önerileri paylaşacağım.

1. 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2. Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3. Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

"ASKERİ HASTANELER AÇILMALI"

4. Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5. Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

b. Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

KAPATILAN İŞ YERLERİ HAKKINDA

6. Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde

a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,

b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı,

c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7. Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8. Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9. Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10. Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİFT MAAŞ ÖNERİSİ

11. Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12. Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13. Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.

Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Süreci böyle başlatmamız gerekiyor. 13 öneriyi milletimizin ve yürütme organına sunuyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Güncel

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