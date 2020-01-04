Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında "ABD'nin yaptığı yanlıştır. Ortadoğu'da yeni bir kanlı sayfa açılmıştır' dedi.



CHP Genel başkanı kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programında İstanbul'un kadın muhtarları bir araya geldi.



Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların siyasette güçlü olmasının demokraside önemli olduğunu vurguladı.



Kadının siyasette güçlü olmasının demokrasinin önemli bir ilkesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Muhtarlarla ilgili güzel sözler ediyoruz. Biz muhtarlar için ne yapacağız diyerek bir hedef koymalıyız Muhtarların da bu hedefi yakalaması için mücadele etmesi lazım. Muhtarlık kanunu diye bir kanun yok. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var, muhtarlar için neden yok. Bütüncül bir kanun olmalı" dedi.



Muhtarların bütçesi olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Emlak vergisinin küçük bir kısmı muhtarlığa tahsis edilmeli. Bütçesi olması demek istediği gibi harcaması değil. Muhtarlık kanunu bütçeyi de denetleyecek, muhtar bütçesini gelirini ve giderini mahalleye duyurmak zorundadır. Saydamlık, şeffaflık diyoruz ya; kamu size bütçe tahsis ettiyse o bütçeyi kamunun yararına harcadığı sürece başımız üstünde yerimiz var" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında ekonomik verilere ve Kanal İstanbul konusundaki tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyondan fazla. Bununla nasıl geçinilir? 2 bin TL'nin altında emekli aylığı alanların sayısı 6 milyondan fazla. İşsizlik 8 milyonu aştı. Bu tablo 21. yüzyıl Türkiyesi'nin hak ettiği bir tablo değil. 'Kanal İstanbul yapacağız' hangi parayla yapacaksın. Birlikte mücadelenin, Türkiye sorunlarına birlikte çözüm üretmenin öneminin farkına varmalıyız" ifadelerini kullandı.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu politikasında etkin bir kişiydi. Şimdi Ortadoğu'da yeni kanlı bir sayfa açılabilir. Ortadoğu bataklıktır. Tehlikeli sinyaller geliyor, tüm dünya diken üstünde. Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkeler arasındaki çatışmaya zemin hazırlamaktır. Çatışma en son başvurulacak şeydir. Diplomasi değerli bir şeydir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA