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Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri minibüsüne aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı. Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

18.10.2019 21:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne giderken 100'üncü Yıl Semt Pazarı civarında otostop çeken üniversite öğrencilerine rastladı. Kılıçdaroğlu öğrencilerini minibüse alıp gidecekleri yere kadar bıraktı.

ÖĞRENCİLERİ KAMPÜSE BIRAKTI

ODTÜ'de öğrenim gördüğünü belirten 4 öğrenciyi minibüsüne alan Kılıçdaroğlu, öğrencileri kampüse bıraktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, daha önce de otostop çeken öğrencileri kampüse bırakmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri minibüsüne aldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar, Politika, Güncel

Kaynak: AA

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