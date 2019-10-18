Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri minibüsüne aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne giderken 100'üncü Yıl Semt Pazarı civarında otostop çeken üniversite öğrencilerine rastladı. Kılıçdaroğlu öğrencilerini minibüse alıp gidecekleri yere kadar bıraktı.

ÖĞRENCİLERİ KAMPÜSE BIRAKTI

ODTÜ'de öğrenim gördüğünü belirten 4 öğrenciyi minibüsüne alan Kılıçdaroğlu, öğrencileri kampüse bıraktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, daha önce de otostop çeken öğrencileri kampüse bırakmıştı.