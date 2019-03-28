Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Yerel seçimlere üç gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından atılmış gibi gösterilen sahte mesajlar sosyal medyada yer aldı. Kılıçdaroğlu, bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendi hesabından paylaştığı iddia edilen "Adana mitingimiz iptal olmuştur." diye başlayan tweeti yalanladı.

"FOTOMONTAJ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Adana'yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak!" notuyla şu fotoğrafı paylaştı: