<p> Yerel seçimlere üç gün kala CHP Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a>'nun <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> hesabından atılmış gibi gösterilen sahte mesajlar sosyal medyada yer aldı. <a class='keyword' href='/kilicdaroglu/' title='Kılıçdaroğlu'>Kılıçdaroğlu</a>, bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.</p><p> <a class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a>, kendi hesabından paylaştığı iddia edilen '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/adana/' title='Adana'>Adana</a> mitingimiz iptal olmuştur.' diye başlayan tweeti yalanladı.</p><p><strong>'FOTOMONTAJ'</strong></p><p>CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi <a class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Ne yaparlarsa yapsınlar, <a class='keyword' href='/adana/' title='Adana'>Adana</a>'yı kazanacağız. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak!' notuyla şu fotoğrafı paylaştı:</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/28/kemal-kilicdaroglu-resmi-hesabindan-paylasip-11884515_9209_m.jpg' title='Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp 'Fotomontaj' Dedi'></figure></div>