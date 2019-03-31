Kemal Kılıçdaroğlu
ve eşi oyunu kullandı
ANKARA - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Arjantin
İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu
ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığı gelen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşımız oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış, gerçekten de tam bir bahar havası var. İnşallah Mart'ın sonu bahar olur" dedi. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
ile kameralara poz verdi.
Arjantin, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Kaynak: İHA