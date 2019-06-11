Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdanın bunu kaldırıyorsa oyunu Binali Bey'e ver

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçim sürecinde iki oğlunun da işlerine son verildiğini söylemişti. Konuya ilişkin grup toplantısında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti'de değil, Saadet Partisi'nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor. Senin vicdanın bunu kaldırıyorsa git Binali Yıldırım'a oy ver kardeşim" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fransa-Türkiye A Milli Futbol Takımı arasındaki mücadelede Fransız marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğünü söyledi.

A MİLLİ TAKIM'A İZLANDA'DA YAPILAN SAYGISIZLIK

2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için İzlanda'ya giden A Mill Futbol Takımı'nın bekletilmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin bu kabul edemeyeceğimiz olayı milli takımımıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim" dedi.

EKONOMİYE ELEŞTİRİ

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "1000 liranın altında yaşlılık ölüm aylığı gelir elde edenlerin sayısı 1 milyon 120 bin 877 kişi. Ayda 1000 liranın altında aylık verdiğiniz bu insanlar nasıl geçinecekler? 17 yıldır bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor. 1500 liranın altında kaç kişi alıyor? 2 milyon 837 bin 24 kişi. Nasıl geçinecek bunlar? 2000 liranın altında aylık alanlar 8 milyon 311 bin 419 kişi. Saray bunu biliyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Son bir yılda sarımsak fiyatı yüzde 97, patates fiyatı yüzde 99, domates yüzde 73 arttı. Sarayda oturup lale devrini yaşayanlar kentin varoşlarında yaşayanların dramını biliyorlar mı? Sen efulilerle besleniyorsun, vatandaş ekmek bulamıyor.

Hani yoksulluğu bitireceklerdi? Yoksul sayısını arttırdılar. Ekonomiyi bu hale dış güçler mi getirdi? Türkiye'yi dış güçler mi yönetiyor? 17 yıldır Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden kimdir? Bütün Türkiye bankalara çalışıyor. Kim üretecek? Vatandaş bu faizi nasıl ödüyor? Türkiye yönetilmiyor. Damat geldi, 'Fiyatlarda yüzde 10 indirim yapacağız.' Oldu mu? Olmadı. Toptancıları terörist ilan ettiler. Soğan patates depolarını bastılar. Fiyatlar düşmedi.

1000 TL'nin altında aylık alanların sayısı 1.121.877 kişi. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; bu insanlar nasıl geçinecek? 17 yıl bütün yandaşlar köşeyi döndü, 1.121.877 kişiye siz nasıl 1000 TL'nin altında aylık verirsiniz?

"VİCDANIN KALDIRIYORSA GİT BİNALİ YILDIRIM'A OY VER"

AK Parti'ye oy veren vatandaşların vicdanına sesleniyorum; bir kişi siyaset yapıyor ama AK Parti'de değil, Saadet Partisi'nde yapıyor. Sen misin o partide siyaset yapan, iki çocuğunun da işine son veriyor. Senin vicdanın bunu kaldırıyorsa git Binali Yıldırım'a oy ver kardeşim. Kişinin çoluk çocuğuyla uğraşılır mı? Haram yediyse, yolsuzluk yaptıysa uğraş. Ama alın teriyle çalışıyor. 'Baban neden AK Partili değil, o zaman işine son verelim'. Bunu hiçbir insan, vicdan değerlerine sahip olan kişi kaldıramaz. Rakibini saygıyla anar ona değer verirsiniz. Siz hayatını, ailesini nasıl yok ederim diye bunun peşindesiniz.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisinin İBB adayı Gökçınar seçim sürecinde iki oğlunun da gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söylemişti. Gökçınar, Borsa İstanbul'da çalışan oğlunun işten çıkarılmasının ardından, İGDAŞ'ta çalışan oğlunun da işten çıkarıldığını iddia etmişti. İGDAŞ, Gökçınar'ın iddiasını yalanlamıştı.