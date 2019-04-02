Kemal Koymat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA DEMRE belediye başkan adayı olan Kemal Koymat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA DEMRE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Kemal Koymat isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA DEMRE adayı Kemal Koymat kimdir? BTP ANTALYA DEMRE adayı Kemal Koymat yüzde kaç oy aldı?

Kemal Koymat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA DEMRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Kemal Koymat DEMRE ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. DEMRE ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Kemal Koymat adlı BTP adayı toplamda 34 adet oy sayısına ulaştı.

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